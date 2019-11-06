لامورجيزي: تراجع تدفقات الهجرة من ليبيا بنسبة 97٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، إن تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا قد تراجعت بنسبة 97٪.

واضافت الوزيرة لامورجيزي في جلسة إحاطة أمام مجلس النواب حول مذكرة التفاهم مع ليبيا بشأن المهاجرين، الأربعاء، أن “المبادرات المنصوص عليها في المذكرة قد تطورت تدريجياً”، وأنه “بالتوازي مع ذلك، تراجعت المعطيات الخاصة بتدفقات الهجرة المغادرة من على السواحل الليبية”.

وأشارت الوزيرة الى أنه “مقارنة بالبيانات الأخيرة لعام 2017، كان هناك انخفاضاً بنسبة 97.2٪ خلال عام 2019”. واختتمت بالقول إنه “إذا قارنا هذه البيانات مع تلك المتعلقة بدفقات المهاجرين من بلدان أخرى، يظهر أن المغادرين من ليبيا شهدوا انخفاضاً يعدّ الأكثر وضوحاً”.