شركة دفاعية إيطالية: نستثمر 1.5 مليار يورو سنويا بالبحث والتطوير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت شركة إيطالية للمنتجات الدفاعية “إننا نستثمر مليار ونصف المليار من اليوروهات في مجال البحث والتطوير كل عام”.

وفي مداخلة خلال مراسيم تقديم التقويم الخاص بالقوات المسلحة الإيطالية لعام 2020، الذي جرى في جامعة لويس بروما، الخميس، شدد الرئيس التنفيذي لمجموعة (ليوناردو) المساهمة، المتخصصة بنُظم الدفاع والفضاء والأمن، أليساندرو پروفومو، على الالتزام بمجال الدفاعي، قائلا “نحن شركة صناعية كبيرة”، لكن “علينا أن نتذكر أننا نبيع القدرات”.

وفي هذا السياق، أوضح پروفومو أن “الرادار على سبيل المثال، لا يقتصر على مجرد جهاز رصد وحسب”، بل أنه “يمثل هو القدرة على كشف الأوضاع من على مسافات بعيدة”. واختتم مشدداً على “وجوب أن ندرك أن الأمن والدفاع والنمو الاقتصادي، كلها قطاعات تسير جنبا إلى جنب”.