وزيرة داخلية إيطاليا تدعو لتعزيز قدرات قوات خفر سواحل دول جنوب المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعت وزيرة الداخلية في الحكومة الايطالية إلى تعزيز قدرات قوات خفر السواحل في بلدان جنوب البحر المتوسط في نطاق التصدي للهجرة عير النظامية تجاه أوروبا.

وقالت الوزيرة، لوتشانا لامورجيزي، في جلسة استماع أمام لجنة شنغن الخاص بالهجرة في البرلمان الايطالي اليوم الخميس “إن الانخفاض الحاد في التدفقات إلى سواحلنا يشجع على تعزيز تقوية القدرات التشغيلية لخفر السواحل في بلدان جنوب البحر المتوسط ودعم عمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لضمان أن تطبق نفس البلدان التي تنطلق منها قوارب المهاجرين أنماط إنقاذ وإنزال تتوافق والاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.