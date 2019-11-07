نتنياهو: إيران تواصل إخفاء برنامجها النووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن إيران تواصل “إخفاء” برنامجها النووي، مشيرا الى أن “إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية”.

وقال في بيان، في أعقاب الجلسة الخاصة التي عقدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية “كشفت قبل حوالي عام النقاب عن البرنامج الإيراني السري لتطوير الأسلحة النووية في تورقوزآباد، الذي يقع في ضواحي طهران، وقد ناشدتُ الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى فحص تورقوزآباد والوكالة قد أرسلت فعلا مفتشين إلى هذا المكان”.

وأضاف “هذا الصباح عقدت الوكالة جلسة خاصة جزمت فيها بأن إيران قد كذبت حول برنامجها النووي.أعلن لكم – إيران تواصل أكاذيبها. إيران تواصل إخفاء برنامجها النووي. كما أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم المحظور الذي يهدف فقط إلى إنتاج الأسلحة النووية”.

ودعا نتنياهو “المجتمع الدولي للاستيقاظ.”، وقال “أدعو دول العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل وأن تشدد بل أكثر الضغوط على إيران بل أكثر”، واصفاً إياها بأنها “تشكل خطرا ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فحسب، بل على العالم أجمع”.

وأضاف”أرحب بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أدركت ذلك جيدا، على الأقل اليوم”. وجدد “أوضّح مرة أخرى: إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية، مهما كانت”.