هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب وسط إيطاليا دون خسائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجة ضربت محافظة لاكويلا (بمقاطعة أبرتسو) في الساعة 6.35 من مساء اليوم الخميس شعر بها مواطنو عدة مناطق في وسط البلاد من بينها العاصمة روما (التي تبعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب مركز الزلزال) وجنوباً حتى مدينة نابولي.

ووفق معلومات اولية، فإن الهزة الارضية لم تسفر عن ضحايا ولا عن أضرار مادية

يشار إلى أن منطقة مدينة لاكويلا تعرضت لهزة أرضية في شهر نيسان/أبريل 2009 أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثمائة شخص. كما هز زلزال آخر وسط إيطاليا في آب/أغسطس 2016 والمعروف بزلزال بلدتي أماتريتشي التاريحية وأكومولي، مسفراً هو الاخر عن حوالي ثلاثمائة قتيل وأحدث أضرار بالغة بمباني البلدة الاثرية.