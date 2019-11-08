الفاتيكان: فرح وانتظار لزيارة البابا المقبلة إلى تايلاند

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ يقوم البابا فرنسيس في الفترة من 20 ـ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري برحلة الى تايلاند ومن ثمَّ الى اليابان.

وقالت إذاعة الفاتيكان الجمعة، إن شعار المرحلة الأولى لهذه الزيارة الرسولية الـ27، هو “رسل المسيح، رسل مرسلون”، وأنها أجرت بهذا الصدد، حديثا مع الأب رافاييلي سانودناه، المرسَل في تايلاند منذ عشر سنوات، للحديث عن جو الانتظار الذي تعيشه البلاد.

وقال الكاهن الإيطالي ساندوناه الذي يعيش في رعية تشيهوم، إن “زيارة البابا فرنسيس هذه، ستساعد في تثبيت إيمان الكاثوليك الذين يعيشون في هذه المناطق، وستتم تحت شعار تعزيز الحوار بين الأديان مع العالم البوذي”.

كما تحدث الكاهن المرسل عن معلومات حول الكاثوليك في البلاد والعلاقة “اليومية والهادئة” مع العالم البوذي، وجوّ الاستعداد الذي يعاش في انتظار وصول البابا فرنسيس “الذي يرى فيه الشعب مثالاً للتواضع والسلام”.

وذكر أن “زيارة البابا هذه تأتي بعد ثلاثين سنة من زيارة البابا يوحنا بولس الثاني، ولذلك هناك انتظار وفرح كبيرين في استقباله كمرجع لوحدة الإيمان، وذلك لأن الكنيسة هنا صغيرة وتشتمل على أقليات، لذلك فهذا الحدث مهمٌّ جدًّا بالنسبة لهم ولنا جميعًا”.

وخلص الأب ساندوناه مؤكّدًا أن “هذه الزيارة ستشكل بالتأكيد خطوةً جميلة نحو الأمام، سواء أكان على صعيد الحوار أم من ناحية الشهادة المطلوبة من الكنيسة المحليّة”.