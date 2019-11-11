إيطاليا: لا خطر على حياة عسكريينا الجرحى في العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت هيئة الأركان العامة للدفاع الإيطالية، إن الليلة الأولى في المستشفى كانت هادئة بالنسبة للجنود الإيطاليين الخمسة الذين أصيبوا في الهجوم الذي وقع قرب مدينة كركوك ـ شمال العراق أمس.

وأضافت المصادر العسكرية لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “الجنود الخمسة ليسوا في خطر على حياتهم، لكن بالنسبة لأربعة منهم، لا يزال الوضع الصحي خطيرًا”، مبينة أن “اثنين من الجنود خضعوا لعمليات بتر لأطرافهم بسبب إصابات خطيرة”.

وأوضحت أن “أحد الجنود تم بتر ساقه من فوق الركبة، بينما تعرض جندي البحرية المصاب لبتر جزء من قدمه”. في حين “تعرض جندي آخر لصدمات داخلية مع بعض حالات النزف وأضلاع مكسورة”، وقد “أصيب جندي البحرية الثاني بعدة كسور، ويجري علاجه على وجه التحديد لأن الأطباء يحاولون تجنب مخاطر بتر الأعضاء”.

وخلصت المصادر الى القول إن “العسكري الخامس تعرض لصدمات كبيرة، لكنها أقل خطورة من حالات رفاقه الآخرين، وحالته ليست مدعاة للقلق”.