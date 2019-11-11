وزراء خارجية أوروبا يستقبلون رئيس الوزراء السوداني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يستقبل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعين اليوم في بروكسل، رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لمناقشة آخر التطورات في بلاده.

وسيشارك حمدوك رؤساء الدبلوماسية الأوروبية في بروكسل غذاء عمل يشرح خلاله التغيرات الحاصلة في السودان خلال الأشهر الأخيرة.

وفي هذا الإطار، أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، أن المسؤولين الأوروبيين سيناقشون مع حمدوك كيفية مرافقة السودان في المرحلة الانتقالية وتحوله نحو الدولة المدنية الديمقراطية.

وكان وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافسيتو، قد زار السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في مسعى أوروبي لاستطلاع الأوضاع، وقال بهذا الصدد، إنه “سيكون اللقاء مع السيد حمدوك مهماً، لمعرفة كيفية العمل لمرافقة السودان في العملية السلمية”.

ويريد السودانيون، عبر تصريحات مسؤوليهم، من الأوروبيين مساعدتهم على شطب اسم بلادهم من القائمة الأمريكية للدول الراعية للارهاب.

وينظر الأوروبيون باهتمام إلى السودان، فهم يحتاجون لتعاون الخرطوم في العديد من الملفات، ومن أهمها ضبط الهجرة.

وسيناقش وزراء خارجية أوروبا اليوم مواضيع أخرى مثل أفغانستان والأمن في الخليج.