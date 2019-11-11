دي مايو: مهمتنا العسكرية في العراق تجسّد قيمنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن “مهمتنا العسكرية في العراق تتمثل بمهمة تدريب للقوات العسكرية العراقية التي تقاتل ضد تنظيم (داعش). نحن هناك مع قواتنا لتدريب الجنود المحليين. إنها مهمة تجسد جميع قيم أجهزتنا العسكرية”.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات متلفزة الاثنين، متحدثا عن الجنود الإيطاليين الذين جُرحوا في هجوم قرب مدينة كركوك (شمال العراق) أمس، “يمكنني أن أخبركم على وجه اليقين بأن جنودنا ليسوا في خطر يهدد حياتهم”، مبينا أن “اثنين منهم تعرضا لإصابات خطيرة”، وأعرب عن “مشاعر القرب من عائلاتهم”.

وخلص دي مايو الى القول “في فترة عيد الميلاد، سأذهب لتحية كتيبتنا في لبنان”. وأردف “نحن من بين القوى العسكرية الأكثر تقديراً لأننا لا نحمل الكفاءة فحسب، بل كثير من المودة أيضًا في تلك المناطق”.