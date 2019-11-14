رايتس ووتش: قوات أمن عراقية تهاجم مسعفين يعالجون المتظاهرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- إتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) عناصر تابعة لقوات الأمن العراقية بمهاجمة مسعفين بسبب تقديمهم العلاج إلى المتظاهرين منذ بدء الاحتجاجات في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير أن القوات “أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية على المسعفين، وخيامهم، وسيارات الإسعاف. تسببت الهجمات في وفاة مسعف على الأقل”.

وأشارت مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة المعنية بحقوق الانسان، سارة ليا ويتسن: “أصبح المسعفون ضحية أخرى للقوة المفرطة للدولة. تُظهر هذه الهجمات تجاهلا تاما للحاجة الماسة إلى ضمان تأدية المسعفين وظائفهم الأساسية”.

وجمعت هيومن رايتس ووتش شهادات تؤكد وقوع حالات إطلاق نار، من بينها إفادة طبيب من بغداد قال إنه رأى قوات الأمن في ساحة التحرير وعلى ثلاثة جسور في بغداد تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على سيارات الإسعاف خمس مرات على الأقل” منذ إندلاع الاحتجاجات، حيث “أطلقوا ذخيرة حية أصابت سيارة إسعاف”، على حد وصفه.

ونوهت المنظمة بأن “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” تمنع قوات الامن الحكومية من إستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتدعوهم إلى ضمان توفير المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن لأي شخص يصيبه موظفو إنفاذ القانون.

ورأت أنه ينبغي للحكومة العراقية ضمان إجراء تحقيق مستقل في كل حالة وفاة على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، كما يتعين أيضا التحقيق في مزاعم تدخل قوات الأمن في الخدمات الطبية وضمان حصول أي مصاب على رعاية فورية دون عوائق.

ودعت هيومن رايتس ووتش الدول التي تقدم التدريبات والدعم إلى الجيش وقوات الأمن العراقية إلى أن تنهي مساعدتها للوحدات المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ما لم تُحاسِب السلطات المعتدين على هذه الانتهاكات وتخفف من حدتها.