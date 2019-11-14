المفوضية الأوروبية: لم نتلق أي طلب من روما بشأن فيضانات البندقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب من قبل السلطات الإيطالية لتفعيل صندوق التضامن والمساعدة على مواجهة فيضانات مدينة البندقية وغرق أجزاء منها بمياه المد البحري

وأوضحت المتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي مينا أندريفا، أن بروكسل تراقب وتتابع عن كثب تطورات الوضع في إيطاليا.

وكان المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية والتنمية كريستوس ستايليانيدس، قد عبر عن استعداد الاتحاد للمساعدة في حال تلقى طلباً بذلك، حيث قال “أفكارناً مع المتضررين من هذه الفيضانات”، حسب تغريدة له على تويتر.

وفي روما، أعلن رئيس لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان الأوروبي، الايطالي أنطونيو تاياني أنه تحدث للتو مع رئيس صندوق التضامن الأوروبي، مشيرا إلى أن الاخير أعرب عن إستعداده لتوفير “أقصى قدر من الدعم لمدينة البندقية وإلى جميع المناطق الأكثر تضرراً من سوء الأحوال الجوية في إيطاليا”.