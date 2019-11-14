البابا يدعو لتعاون الجميع والمسؤولية المشتركة لحماية القاصرين في العالم الرقمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان- حث البابا فرنسيس على “ضرورة تعاون الجميع وتحمل المسؤولية من أجل حماية القاصرين في العالم الرقمي وأمام تطور التقنيات الحديثة واستخدامها بلا رقابة”، وذلك خلال استقباله صباح اليوم الخميس المشاركين في مؤتمر دولي حول حماية القاصرين في العالم الرقمي.

وفي كلمته تحدث البابا، حسبما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان، عن “الوعي الذي اكتسبته الكنيسة الكاثوليكية عبر خبرات مأساوية خلال العقود الأخيرة حول التعديات الجنسية على الأطفال وتبعاتها، والحاجة العاجلة إلى مداواة الجراح ومواجهة هذه الجريمة بحزم وتطوير وقاية فعالة”.

وقال نحن “أمام قضايا هامة يفرضها على مستقبل البشرية تطور تقنيات الإعلام والاتصالات”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن إنكار ما يقدمه هذا التطور في العالم الرقمي من فرص للقاصرين في مجال التعليم والتكوين الشخصي وإمكانية تبادل الخبرات، إلى جانب تعزيز هذا التطور للتنمية الاقتصادية وتقديم إمكانيات جديدة في مجالات مختلفة مثل الصح”. وتحدث عن تحدي تسهيل استفادة القاصرين من هذه التقنيات، “مع ضمان، في الوقت ذاته، نمو سليم وهادئ للأطفال وألا يصبحوا ضحايا عنف إجرامي أو تأثيرات ضارة على سلامتهم الجسدية والنفسي”.

وأشار البابا فرنسيس هنا بأسف إلى انتشار استخدام التقنيات الرقمية لتنظيم والمشاركة في تعديات على القاصرين عبر الحدود، وهي جرائم تبدو مواجهتها صعبة، كما نوه بالانتشار الكبير للمواد الإباحية في العالم الرقمي والتي يسهل للقاصرين الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت ومن خلال الأجهزة المحمولة

ويأتي المؤتمر الدولي المعني تحت عنوان “تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي، من الفكرة إلى التطبيق”، بتنظيم من الجامعة الحبرية للعلوم الاجتماعية بالتعاون مع تحالف كرامة الطفل وتحالف الأديان من أجل مجتمعات أكثر أمانا.