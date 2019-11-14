البرلمان الأوروبي يطالب بولندا بالتخلي عن قوانين تحد من الحريات الفردية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ينظر البرلمان الأوروبي بقلق إلى سعي نظيره البولندي لإقرار تشريع يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات كل شخص يقوم بتقديم مادة التربية الجنسية للقاصرين في المدارس.

وطالب البرلمان الأوروبي في قرار تبناه اليوم السلطات البولندية بسحب مشروع القانون هذا، مؤكدين أن غياب التوعية الجنسية في المدارس يعرض الأطفال والمراهقين للخطر.

وقد تبنى البرلمان الأوروبي هذا القانون اليوم بأغلبية 471 صوتاً، بينما عارضه 128 نائباً وامتنع 57 آخراً عن التصويت.

ويدين القرار الأوروبي توجهات السلطات البولندية نحو مزيد من “تجهيل” الشباب عبر منع التطرق إلى المواضيع المتصلة بالجنس في المدارس. ودعا البرلمانيون نظرائهم في بولندا إلى “عدم تبني هذا القانون الذي يأتي في إطار سعي السلطات للحد من الحريات الفردية في البلاد”.

وطالب القرار الأوروبي السلطات البولندية بتوفير أموال كافية لمساعدة هيئات المجتمع المدني على تقديم التوعية للأطفال والمراهقين و حمايتهم من كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات.

وتعمل السلطات البولندية على إقرار تشريعات تجرم الإجهاض والمثلية الجنسية وغيرها من المواضيع المتصلة بالحريات الفردية.

ويرى الأوروبيون أن تقديم توعية جنسية للأطفال والمراهقين يساهم في حمايتهم من الانتهاكات، بينما ترى وارسو أن التطرق لمثل هذه المواضيع يشجع ممارسات غير أخلاقية ويهدد وحدة الأسرة.

ويشجع البرلمان الأوروبي كافة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم دروس توعية جنسية تتوافق مع أعمار الطلاب في المدارس، إذ “إن نقص المعلومات يضر بسلامة الأطفال ويجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات والاستغلال والعنف، وبشكل خاص لظاهرة التحرش عبر الانترنيت”، كما جاء في القرار.

وغالباً ما تثير وارسو غضب المؤسسات الأوروبية بسبب ما يُوصف بتوجهها نحو مزيد من الممارسات الانعزالية والمخالفة للقيم الأوروبية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحريات الفردية والمساواة وفصل السلطات.