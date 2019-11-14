وزير خارجية إيطاليا يشارك بمؤتمر التحالف الدولي ضد داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-واشنطن يشارك وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو في مؤتمر التحالف الدولي المناهض لتنظيم (داعش)، والذي إلتئم اليوم الخميس في العاصمة الامريكية واشنطن، بناء على دعوة فرنسية في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب جنود بلاده من شمال شرق سورية.

وقد أشار رئيس الدبلوماسية الايطالية إلى أنه من بين مختلف الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر، ستكون هناك “مسألة إعادة المقاتلين الأجانب”، وذلك في أعقاب إعلان تركيا بدء ترحيل أولئك الذي تحتجزهم في سجونها إلى بلدانهم.

وكان دي مايو صرح، غداة إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن إصابة جنود إيطاليين قرب كركوك في العراق، بأنه سيذهب إلى واشنطن لحضور اجتماع التحالف المناهض للتنظيم، حاملاً “رسالة واضحة جدًا” مفادها أن “إيطاليا لن تتراجع ولن تتراجع أبدًا سنتيمترا واحدا أمام التهديد الإرهابي ، وقال إن “الدولة الإيطالية سترد بكل قوتها في وجه من يزرع الرعب ويستهدف الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال”.