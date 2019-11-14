رسالة “تحذيرية” أوروبية إلى المملكة المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعطت المفوضية الأوروبية مهلة للمملكة المتحدة حتى يوم الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لتفسير احجامها عن تسمية مرشح لعضوية الجهاز التنفيذي للفترة ما بين 2019-2024.

وقد أرسلت المفوضية خطاباً رسمياً اليوم بهذا المعنى للمملكة المتحدة، التي كانت أعلنت يوم أمس عن عدم نيتها ترشيح شخص لعضوية المفوضية الجديدة.

ويتعين على كل دولة عضو في الاتحاد، بموجب المعاهدات الأوروبية، تسمية مرشح لعضوية المفوضية.

و\كرت المفوضية الأوروبية في بيان لها اليوم : “إن هذه الفترة القصيرة لها ما يبررها، إذ يتعين على الجهاز التنفيذي القادم اطلاق اعماله رسمياً في أقرت وقت ممكن”.

وكانت رئيسة المفوضية الجديدة أورسولا فون دير لاين، قد بعثت برسالتين للسلطات البريطانية تذكرها فيهما بضرورة تنفيذ التزاماتها بوصفها لا تزال عضواً في التكتل الموحد.

وقد التزمت بريطانيا بتسمية مرشحها مقابل منحها تمديد إضافي لأمد خروجها من الاتحاد يمتد حتى 31 كانون الثاني / يناير القادم 2020.

وتعتبر المفوضية نفسها حارسة للمعاهدات الأوروبية، ومن هنا رؤيتها بأن لندن انتهكت التزاماتها، حيث “لا يجوز لدولة عضو التذرع بأحكام سائدة في نظامها القانوني المحلي لتبرير عدم الانصياع لقانون الاتحاد”، وفق البيان نفسه.

ولوحت المفوضية بإمكانية اتخاذ “الإجراءات المناسبة” في حال لم ترد بريطانيا على الخطاب الرسمي في المهلة المحددة، أو إذا كانت التبريرات البريطانية غير كافية.