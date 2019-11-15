بروكسل تشجع دول البلقان على عدم التخلي عن الآفاق الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يشارك كل من المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة والداخلية ديمتريس أفراموبولوس، وزميلته فيرا يوروفا، المكلفة شؤون العدل والمساواة وحماية المستهلك، في مؤتمر مخصص لبحث قضايا العدالة والقضاء في دول غرب البلقان والذي يُنظم الأسبوع القادم في سكوبيه عاصمة مقدونيا الشمالية.

وقد كثفت المؤسسات الأوروبية بشكل ملحوظ تصريحاتها و أنشطتها تجاه دول غرب البلقان مؤخراً بعد قيام فرنسا بعرقلة وتعطيل فتح باب مفاوضات الانضمام مع كل ألبانيا ومقدونيا الشمالية.

وتريد المؤسسات الأوروبية، التي وصفت الموقف الفرنسي بـ”الخطأ التاريخي”، من دول غرب البلقان عدم التخلي عن الآفاق الأوروبية، فـ”هذه الدول تستحق آفاق أوروبية واضحة ومحددة”، حسب تصريحات متطابقة لمسؤولين أوروبيين.

ويركز المؤتمر الذي سيقام ما بين 18و19 الشهر الجاري على مناقشة الإصلاحات القضائية وسيادة القانون في دول البلقان وظروف السجن والتعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المتخصصة.

كما سيناقش المشاركون في المؤتمر قضايا تتعلق بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة والوقاية من التطرف وفق خطة العمل المشتركة بين الاتحاد ودول غرب البلقان.

و لا زالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي تأمل بأن يتم فتح باب التفاوض مع بعض دول غرب البلقان خلال الخمس سنوات القادمة، بعد أن كان ملف التوسيع قد توقف تماماً ما بين 2014-2019