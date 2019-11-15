رئيس إيطاليا: أهمية كبيرة لتقريب غرب البلقان من البيت الأوروبي المشترك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بيسكارا- قال رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريلا اليوم الجمعة إن بلاده “تعلِّق أهمية كبيرة على تقريب الأصدقاء غرب البلقان من البيت الأوروبي المشترك”.

واشار ماتاريلا، مخاطباً مراسم إفتتاح محطة كابالات في محافظة بيسكارا (وسط-شرق) للربط الكهربائي عبر الادرياتيكي بين إيطاليا والجبل الأسود، إلى أن “لهذا المشروع قيمة استراتيجية قوية على المستوى الأوروبي: إنه يمثل أول ‘جسر كهربائي’ حقيقي بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة البلقان”.

وقال رئيس الجمهورية الإيطالية “نحن مقتنعون بأن مصير منطقة البلقان بأسرها لا ينفصل عن مصير البلدان الأوروبية الأخرى. لأن منطقة البلقان هي أوروبا، وجزء لا يتجزأ من ذات التاريخ ومن ذات الحضارة”.