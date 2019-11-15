الاتحاد الأوروبي في يوم “الاستقلال الفلسطيني”: يجب إيجاد حل تفاوضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس إنه يجب إيجاد حل تفاوضي متفق عليه لإقامة دوله فلسطينية مستقلة، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان لمناسبة الذكرى السنوية الـ31 لإعلان “الاستقلال الفلسطيني”، الذي تم خلال جلسة للمجلس الوطني الفلسطينية في الجزائر عام 1988.

وقال “في يوم الاستقلال الفلسطيني، يُعرب مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس عن أطيب تمنياته لجميع الفلسطينيين – أولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية، وفي أجزاء أخرى من الضفة الغربية أو في غزة، وكذلك لجميع لاجئي فلسطين في فلسطين وفي الدول المجاورة وحول العالم”.

وأَضاف “هذا اليوم هو تذكير لنا جميعاً بأنه يجب إيجاد حل تفاوضي متفق عليه لإقامة دوله فلسطينية مستقلة، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، وانتهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

واشار الى انه “ومنذ ان أعلن قائد منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في 15 تشرين الثاني 1988 عن استقلال فلسطين، بدأ كثير من الناس يفقدون الأمل في حل الدولتين. إنهم يرون أن حل الدولتين يتلاشى بعيداً حيث يتم تفكيكه قطعة قطعة على الأرض. وتقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية الوقوف بحزم في دفاعنا عن القيم وحقوق الإنسان والقانون الدولي والكرامة الإنسانية، والعمل الآن على استعادة الأمل والثقة”

وأضاف “يواصل الاتحاد الأوروبي العمل بلا هوادة مع الفلسطينيين والإسرائيليين، ومع الأطراف المعنية الأخرى، لجعل السلام حقيقة واقعة، ولضمان مستقبل أكثر إشراقا لهذا الجيل وللأجيال القادمة”.