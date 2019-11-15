الإتحاد الأوروبي: نتابع التحقيق الإسرائيلي في قتل عائلة فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه يتابع التحقيق في قتل الجيش الإسرائيلي عائلة فلسطينية في قطاع غزة مساء الأربعاء الماضي.

وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “لقد احطنا علما بالتحقيق العسكري الإسرائيلي في الحادث، الذي قتل فيه ثمانية أفراد من نفس العائلة الفلسطينية يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر”.

وأضاف “سيتابع الاتحاد الأوروبي عن كثب مع السلطات الإسرائيلية نتائج التحقيق الذي ينبغي أن يكون شفاف، وان يتماشى مع المعايير الدولية وان يضمن المحاسبة”.

وكان الجيش الاسرائيلي قالت صلحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إنه تم قتل العائلة بالخطأ بعد ان اعتقد ان المنزل خال من السكان عند قصفه.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه “إن 34 فلسطينيًا، بينهم 8 أطفال، قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية في الأيام الأخيرة في غزة. الاتحاد الأوروبي ينعي فقدان أرواح المدنيين”. وأشا ر إلى أن “إطلاق الصواريخ على التجمعات المدنية في إسرائيل أمر غير مقبول. أثناء الدفاع عن نفسها، يجب على إسرائيل ممارسة ضبط النفس وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع الإصابات في صفوف المدنيين بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي”.