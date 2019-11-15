التحالف الدولي: لا لتغيير التركيبة السكانية شمال شرق سورية وعودة طوعية للاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد البيان المشترك الصادر عن وزراء التحالف الدولي لهزيمة داعش، على “أهمية دعم الاستقرار للمناطق المحررة من التنظيم الارهابي في العراق وتلك الموجودة في سورية والتي لا تزال خارجة عن سيطرة النظام السوري ولا يتم تجاهل حقوق السكان المحليين أو انتهاكها فيها”.

ودعا وزراء التحالف في بيانهم الذي صدر بعد إجتماعهم في واشنطن، “كافة الأعضاء إلى الإصرار على توفير مساعدة إنسانية قوية لكافة المحتاجين”.

كما حث البيان “كافة الجهات الفاعلة العاملة في شمال شرق سورية على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تغيير في التركيبة السكانية في هذه المنطقة والالتزام بضمان عدم عودة اللاجئين والمشردين داخليا منذ بداية النزاع في سورية، إلا بطريقة آمنة وطوعية وكريمة وفقا للمعايير التي تلتزم بها مفوضية اللاجئين وضمان تمتعهم بحرية الحركة والوصول الإنساني الكامل الآمن وبدون عوائق إلى كافة أنحاء المنطقة.”

وأشار البيان إلى “نجاح حملة التحالف بتحرير حوالى 7,7 ملايين شخص من سيطرة داعش”، حيث “ساعد أعضاء التحالف في جمع أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية ومساعدات الاستقرار لدعم الشعبين العراقي والسوري وتدريب وتجهيز أكثر من 220 ألفا من أفراد الأمن والشرطة لإرساء الاستقرار في المجتمعات المحلية”. وذكر أن أحدث نجاح للتحالف “يتمثل بمداهمة القوات الأمريكية لمجمع زعيم داعش أبو بكر البغدادي، مما أدى إلى مقتله”.

وقال “تحققت هذه النجاحات بعد تقديم تضحيات هائلة، فقد قتل عشرات الآلاف من الشركاء المحليين في سوريا والعراق أثناء قتالهم التنظيم وضحى أكثر من 100 من أفراد الخدمة في التحالف بحياتهم كجزء من مهمة هزيمة داعش. وأصيب بعض من جنود التحالف الإيطاليين في الأيام الماضية بجروح خطيرة جراء هجوم بالعبوات الناسفة في العراق”.

ونوه البيان بأنه “تتعرض هذه الإنجازات وهزيمة داعش الدائمة للتهديد اليوم. وبالتالي، ينبغي على التحالف أن يحافظ على وحدة الهدف والتماسك في سورية والعراق.”