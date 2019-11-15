نائبة وزير خارجية إيطاليا تشارك في مؤتمر اليونسكو العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية أن نائبة وزير الشؤون الخارجية، مارينا سيريني ستمثل حكومة بلادها في الدورة الـ40 للمؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والغلم والثقافة (يونسكو)، في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 12 إلى 27 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

واشارت وزارة الخارجية الايطالية في بيان إلى أن إيطاليا تلعب دورًا مهمًا بشكل خاص داخل اليونسكو وتوفر مساهمة ملموسة من حيث الموارد والوجود النشط والرؤية والتخطيط. وقالت إن إيطاليا “في الواقع المساهم الأول من الناحية المالية، مع التزام في عام 2019 (بين المساهمات الإلزامية والطوعية) بأكثر من 46 مليون دولار لدعم الأنشطة في مجال حماية التراث الثقافي والتعليم والتعاون العلمي الدولي”.

ويشهد 12 تشرين الثاني/نوفمبر افتتاح المؤتمر العام لليونسكو، الذي يُعقد كل عامين ويستمر لأسبوعين.

وسيبدأ اليوم الأول-حسبما أشارت اليونسكو- بحديث صناع التغيير الشباب مع الرؤساء ورؤساء الوزراء بشأن هذه التغيرات العالمية، وهناك أيضاً منتدى للشباب سيُعقد في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، ويرمي إلى ربط الشباب بصانعي القرار في مجموعة من الموضوعات التي تتناول مجالات عمل اليونسكو ذات الأولوية: التربية والتعليم، والعلم والثقافة، والاتصال والمعلومات، والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

وسيجتمع أكثر من 100 وزير من وزراء التعليم العالي في 13 تشرين الثاني/نوفمبر لمناقشة الإدماج والحراك في التعليم.

كما سيُعقد منتدى الثقافة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، وسيضم أكبر تجمع لوزراء الثقافة في اليونسكو منذ عام 1998، حيث سيشارك فيه ما يقارب 120 وزيراً.

وسيُعلن عن أيام دولية جديدة، حيث سيشهد عام 2020 لأول مرة الأيام الدولية للرياضيات والفن والهندسة من أجل التنمية المستدامة وشجرة الزيتون، رمز السلام.