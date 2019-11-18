مصادر قضائية إيطالية: نقل مواطنتنا المختطفة في كينيا الى الصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت مصادر قضائية إيطالية إن من المرجح أن تكون عاملة الإغاثة سيلفيا رومانو قد انتهت في يد جماعة إسلامية في الصومال، بعد أن كانت قد تعرضت للاختطاف في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 في قرية تشاكاما، جنوب شرق كينيا.

وكان اجتماع قد عقد في تموز/يوليو الماضي بروما بين محققين من إيطاليا وكينيا، لبحث قضية إختطاف عاملة الإغاثة الإيطالية رومانو.

وأضافت النيابة العامة في روما أنه “وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات التي تمت بالتعاون مع وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (كارابينييري)، فإن الفتاة التي كانت في سن الـ24 عند اختطافها من قبل مجموعة مسلحة، وتعمل بمنظمة (Africa Milele) غير الربحية، تم نقلها إلى الصومال لاحقاً، وهي حاليا في أيدي رجال مقربين من حركة الشباب الجهادية”.

وذكرت المصادر القضائية أنه “بعد اجتماع الصيف الماضي وتحليل الوثائق التي قدمتها السلطات الكينية، اتضح أن سيلفيا في منطقة من البلاد، تنشط فيها ميليشيات مرتبطة بالجماعة الإرهابية الإسلامية المذكورة أعلاه”. واختتمت بالقول إن “المحققين يقوم الآن بتقييم إمكانية إرسال إنابة قضائية دولية إلى الصومال”.

يذكر أن صحيفة (إل جورنالي) الإيطالية، زعمت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أن سيلفيا رومانو، “قد أجبرت على الزواج وفقا لطقوس إسلامية”. وأضافت مستشهدة بمصادر من أجهزة المخابرات الإيطالية أن مواطنتها، “تعرضت لعمليات غسل دماغ، ومناورة تطويق نفسي تهدف إلى قطع علاقاتها العاطفية والثقافية مع بلدها الأصلي”.