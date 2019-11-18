مصدر: اجتماع أستانة بشأن سورية تأجل بطلب روسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال مصدر في المعارضة السورية يشارك عادة في اجتماعات أستانة لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إن تأجيل الجولة، التي كان المزمع عقدها منتصف الشهر الجاري إلى مطلع الشهر المقبل، جاء بطلب روسي ولا علاقة له باللجنة الدستورية.

وأعلنت الخارجية الكازاخية في وقت سابق اليوم الاثنين تأجيل اجتماع أستانا وذكرت أنها تنتظر طلباً رسمياً من الدول الضامنة للملف السوري (روسيا، إيران، تركيا).

وكان من المتوقع أن تتناول الجلسة المقبلة، الرابعة عشر، لأستانة عملية “نبع السلام” التي قامت بها تركيا ضد القوات الكردية شمال شرقي سورية، ونتائج الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية التي انتهت مؤخراً في جنيف بسويسرا.

وانطلقت اجتماعات أستانة عام 2017 بين ممثلين عن النظام السوري وممثلين عن المعارضة، بضمانة روسية تركية إيرانية، وعقدت ثلاثة عشر جولة، فرضت مناطق “خفض التصعيد” التي لم تصمد طويلاً، كما سرّعت من تشكيل اللجنة الدستورية السورية.