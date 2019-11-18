الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف المعنية في هونغ كونغ للحوار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في هونغ كونغ إلى التخلي عن العنف والقوة واللجوء إلى الحوار، بوصفه الطريق الوحيدة المؤدية لحل سياسي.

وكانت المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، تعلق اليوم على تصاعد الاحتجاجات ووتيرة العنف في هونغ، مشيرة إلى أن الاتحاد لا زال يراقب الوضع عن كثب وأن مواقفه ستواكب تطورات المشهد.

وعبرت مايا كوسيانيتش عن قلق الأوروبيين من الأحداث الأخيرة خاصة لجهة قيام عناصر الشرطة والجيش بإيقاف أطباء وممرضين كانوا يساعدون جرحى في احدى جامعات البلاد، و”هذا مصدر قلق عظيم بالنسبة لنا”، وفق كلامها.

وكررت كوسيانيتش الدعوات الأوروبية لكافة الأطراف العمل بإرادة طيبة وجدية على خفض التصعيد وضبط النفس، وقالت: “نتوقع أن يكون رد الشرطة والجيش متناسباً وغير مفرط”.

وشددت على ضرورة احترام حرية التعبير والتجمع.

وتشهد هونغ كونغ منذ أشهر احتجاجات تدرجت في شدتها وارتفاع سقف مطالب المشاركين بها، بالتوازي مع تصاعد العنف الذي أظهرته قوات الشرطة والجيش.