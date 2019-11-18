مصدر: أرق الأمريكيين من الحدود الشرقية سبب عودتهم لشمال شرق سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفى مصدر عسكري سوري معارض أن يكون النفط وحده قد أعاد الولايات المتحدة عسكرياً إلى شمال شرق سورية، وقال إن ضبط تدفق النفط ومراقبة تصريفه وضمان عدم بيعه للنظام السوري هو أحد الأسباب، لكنّه أشار إلى أسباب تتعلق بمراقبة الحدود السورية – العراقية.

وقال المصدر لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن الولايات المتحدة “تراقب كل الحدود السورية مع العراق، ونبّهت النظام السوري وإيران عبر روسيا بضرورة عدم عبور أي شحنات مشبوهة عبر هذه الحدود، وفق ما أعلمتنا به مصادر عسكرية تركية” وفق قوله.

إلى ذلك، قال المحلل العسكري والاستراتيجي أحمد الحمادة، ، لوكالة (آكي) إن النفط “ليس السبب الأساس لعودة القوات الأمريكية إلى شمال شرق سورية، بل لدى الأمريكيين عدة أسباب لهذه العودة أهمها حرمان النظام والروس من العائدات المادية للنفط، واالمشاركة في الحل السياسي، والضغط على الروس وعلى النظام من خلال بقاء القوات الأمريكية في سورية، وتأمين مصادر دخل لـ (قوات سورية الديمقراطية – قسد)”.

وأعلنت الولايات المتحدة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عودة قواتها العسكرية إلى شمال سوريــة، وقال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي، الجنرال مارك ميلي، إن عديد الجنود الأميركيين في شمال سوريــة سيستقر على الأرجح عند نحو 500 عنصر، بعد أن كان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين آخرين في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي سحب القوات العسكرية من المناطق الحدودية مع تركيا شمال سورية.

ووفق مصادر محلية، انتشرت القوات الأميركية من جديد شمال شرق سورية، ودخلت وحدات من القوات اﻷمريكية مناطق اﻵبار النفطية في محيط دير الزور وفرضت سيطرة كاملة عليها بالتعاون مع مقاتلين تابعين لوحدات الحماية الكردية.

وتضم منطقة شرق الفرات نحو 90% من نفط سورية ونحو نصف آبار الغاز، ووفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان فإن القوات الكردية تبيع من النفط السوري ما مقداره 378 مليون دولار سنوياً.