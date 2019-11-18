تزايد أعداد المهاجرين إلى الجزر اليونانية بالتوازي مع تردي أوضاع المخيمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت إدارة خفر السواحل في اليونان وصول 1350 مهاجراً وطالب لجوء إلى الجزر اليونانية خلال اليومين الماضيين، عبر بحر ايجة قادمين من تركيا.

وأوضحت السلطات اليونانية صباح اليوم بأن عناصر خفر السواحل قد انقذت 658 شخصاً منذ يوم الجمعة الماضي، وأن 730 آخر قد وصلوا بعد أن نجحوا في الوصول إلى الشاطئ اليوناني قادمين من تركيا.

وتراقب السلطات اليونانية بقلق تزايد اعداد القادمين، الذي يتوازى مع تردي أوضاع المهاجرين العالقين في المخيمات خاصة في جزيرة لسبوس.

ولم تعلق المفوضية على هذا الأمر اليوم، إلا أن العديد من المصادر في بروكسل تؤكد التزايد الملحوظ لأعداد القادمين من تركيا، ما يعني “تخلياً تدريجياً” من أنقرة عن اتفاق 2016.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية قد أكدت وفاة رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر في مخيم ميريا في جزيرة لسبوس بسبب الجفاف وسوء التغذية.

وتصطدم محاولات السلطات اليونانية توزيع المهاجرين الموجودين في المخيمات على الجزر على باقي أنحاء البلاد، بتصاعد ظواهر الرفض داخل المجتمع اليوناني.

وكانت شبكة تسجيل الأحداث العنصرية (هيئة أهلية)، قد أعلنت عن وجود ارتفاع غير مسبوق في ظاهرة العداء للأجانب، فـ”هناك مجموعات تقوم بأعمال تحرض على الكراهية والعنف ضد المهاجرين”، وفق أحدث تقاريرها.

ويعيش أكثر من 32 ألف طالب لجوء ومهاجر في خمس مخيمات في الجزر اليونانية تحت وطأة شروط شديدة السوء