الخارجية الايطالية تدعم حملة جمع أموال لصالح مدينة البندقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية عن دعمها لمبادرات التضامن التي سيتم إطلاقها لصالح المواطنين والتراث الفني والثقافي لمدينة البندقية، وذلك في أعقاب الاضرار البالغة وإعلان حالة الطورائ في المدينة المدرجة ضمن التراث العالمي جراء إرتفاع منسوب المياه إلى أرقام قياسية بسبب موجات المد البحري الاخيرة .

وذكرت الخارجية أنها إنضمت إلى حملة جمع الأموال، التي أطلقها عمدة المدينة لويجي برونيارو، الذي قدر في وقت سابق الخسائر بأكثر من مليار يورو.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية لويجي دي مايو، إن “ما يحدث في البندقية يقلقنا كحكومة. كوزير للخارجية، أعتزم تنشيط حملة دعم في كل سفارة وقنصلية لصالح مدينة البندقية في جميع أنحاء العالم”.

وأشارت الخارجية إلى أنها ستطلق من خلال شبكة السفارات والقنصليات ومعاهد الثقافة الإيطالية حملة تضامن في جميع البلدان لدعم البندقية ومن خلال زيادة الوعي بين المجتمعات المحلية والايطاليين المقيمين في الخارج بشأن حالة الطوارئ التي ضربت المدينة وتشجيع جمع الأموال لصالحها.