جينتيلوني: نجازف بخسارة الديمقراطية إذا لم نعالج الجراح الاجتماعية للعولمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية في الجهاز التنفيذي الاوروبي الجديد، رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، باولو جينتيلوني من تداعيات العولمة على النسيج الاجتماعي الاوروبي.

وقال جينتيلوني اليوم الاثنين، خلال ندوة لتقديم كتاب عن سقوط حائط برلين، “إذا لم نعالج الجراح الاجتماعية للعولمة، فإننا نجازف بخسارة التحدي الاكبر من أجل الحرية والديمقراطية” في القارة العجوز.

واضاف “نحن ننتمي إلى جيل اعتبر جدار برلين أمرا مسلما به وواقعا لا رجعة فيه … يجب ألا نقلل من شأن ما حدث في تلك الأشهر وفي تلك الليلة عندما تغيرت خارطة الاتحاد السوفيتي وتوحدت الألمانيتين، ويمكن للمرء أن يقول أنه أيضاً اليوم الذي ولدت فيه العملة الاوروبية الموحدة، اليورو”.