موغيريني: يجب الحفاظ على درجة عالية من الاستقلال الذاتي في هونغ كونغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية المنتهية ولايتها فيديريكا موغيريني، عن تمسك الاتحاد الأوروبي باستقرار وازدهار هونغ كونغ.

وجاء كلام موغيريني في بيان صدر عن مكتبها مساء اليوم تعليقاً على تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاضطرابات في هونغ وكونغ والمستمرة منذ أشهر.

وأشارت موغيرني إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقات وثيقة مع هونغ كونغ بموجب مبدأ دولة واحدة ونظامان، حيث “يجب الحفاظ على درجة عالية من الاستقلال الذاتي في المقاطعة بما يتماشى مع القانون والالتزامات الدولية”، حسب كلامها.

وشددت موغيريني، في البيان الصادر باسم دول ومؤسسات الاتحاد، على ضرورة احترام الحقوق والحيات الأساسية واستقلال القضاء في المدينة المقاطعة.

وطالبت المسؤولة الأوروبية كافة الأطراف المعنية في هونغ كونغ باتخاذ تدابير لبناء الثقة للبدء بحوار شامل وصادقة لتحقيق المصالحة والمشاركة المجتمعية يؤدي إلى حل سياسي مستدام