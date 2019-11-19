بلجيكا: ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من أمريكا اللاتينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا عن ارتفاع أعداد طالبي اللجوء القادمين إلى البلاد من دول أمريكا اللاتينية.

وأوضحت المفوضية في أحدث تقاريرها اليوم الثلاثاء، أن القادمين من السلفادور وفنزويلا هم الأكثر عدداً.

وقد تم تسجيل 1008 طلب لجوء لأشخاص قادمين من السفادور خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، و445 طلب لفنزويليين في بلجيكا.

ويعود سبب هذا الارتفاع، برأي المتحدث باسم المفوضية داميان ديرنو، إلى أن مواطني دول أمريكا الجنوبية يستطيعون دخول منطقة شنغن دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ويضيف المتحدث: “هناك أسباب أخرى تتعلق بوجود جاليات كبيرة من هذه الدول في بلادنا، بالإضافة إلى ما يعرف عن بلجيكا كدولة تتعامل بشكل جيد مع طالبي اللجوء وتمتلك الإمكانيات لاستقبالهم”.

وقد سجلت السلطات البلجيكية هذا العام 274 طالب لجوء قدموا من كولومبيا.

ويؤكد ديرنو أن 77% من القادمين من السلفادور حصلوا على حق اللجوء في بلجيكا هذا العام، بينما بلغت نسبة الكولومبيين المقبولين 17% فقط.

وتشير السلطات المحلية في بلجيكا أن منح حق اللجوء للأشخاص يعالج دائماً بشكل فردي أي كل حالة على حدة، ولكن الوضعين الأمني والسياسي في البلد الذي قدم منه طالب اللجوء يلعبان دوراً هاماً.

وتعاني السلفادور بشكل خاص من انفلات أمني بسبب عنف مافيا المخدرات والجريمة المنظمة وسيطرتها على مختلف جوانب الحياة.