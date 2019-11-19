الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية لوقف العنف والعودة للعملية السياسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن إدانته للغارة الجوية التي استهدفت مصنعاً في حي وادي الربيع في العاصمة الليبية طرابلس يوم أمس.

وأشار بيان صادر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، اليوم إلى ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني ومساءلة من ينتهكونه.

ودعت مايا كوسيانيتش جميع الأطراف في ليبيا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من اجل حماية المدنيين بشكل جيد، قائلة إن “هذا الهجوم ومثله مما حدث في طرابلس سابقاً يثبت ضرورة الحل السياسي”، حسب كلامها.

ويرى الأوروبيون ألا بديل عن الحل السياسي في ليبيا، فـ”يجب على جميع الأطراف وقف العنف فوراً والعودة إلى العملية السياسية تحت راية الأمم المتحدة”، كما جاء في بيان كوسيانيتش.

وأشارت المتحدثة إلى أن الاتحاد سيواصل دعم عمل المبعوث الأممي لليبيا، مؤكدة أن مبادرة برلين ستشكل فرصة جيدة لإنهاء الصراع ورسم الطريق نحو السلام والاستقرار في ليبيا.