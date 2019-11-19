تحرير الشام تكلف “حكومة إنقاذ” جديدة بعد احتجاجات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شكّلت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) “حكومة إنقاذ” جديدة في إدلب شمال سورية، إثر إقالة الحكومة السابقة بعد احتجاجات شعبية ضدها بسبب الأوضاع المعيشية والممارسات التسلطية، وعين مجلس شورى الهيئة علي عبد الرحمن كده، رئيساً لـ”حكومة الإنقاذ” التي تعتبر الذراع المدني لهذه الحركة المصنفة إرهابية، بعد حصوله على ثلثي الأصوات وفق ما أعلنته.

ومنح مجلس الشورى كده 30 يوماً لتشكيل الحكومة وعرضها على المجلس لمنحها الثقة.

وحكومة كده هي ثالث حكومة تكلفها الهيئة في إدلب، بعد حكومة محمد الشيخ وفواز هلال.

وشهدت مناطق نفوذ الهيئة تظاهرات شعبية عديدة بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب الكثيرة والعشوائية التي تفرضها الهيئة على الأهالي وحتى على الفقراء منهم، وبسبب الممارسات القمعية والتعسفية التي تمارسها ضد السكان.

وكده (46 سنة) حاصل على إجازة في الهندسة العسكرية وإجازة في الهندسة الكهربائية من جامعة حلب، وسجين سابق في سجون النظام السوري.

وتسيطر “حكومة الإنقاذ” بالأمر الواقع على جزء كبير من المؤسسات المدنية والخدمية شمال سورية، وتدير المؤسسات المدنية في إدلب وأجزاء من أرياف اللاذقية وحماة وحلب شمال غرب سورية.

وقد تشكلت أول “حكومة إنقاذ” في الشمال السوري في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، لتكون منافساً للحكومة السورية المؤقتة التابعة لائتلاف المعارضة السورية والمدعومة من تركيا.

ويعتبر رئيس هذه الحكومة الواجهة المدنية لزعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وتضم وزارات للإسكان والإدارة المحلية والزراعة والاقتصاد والعدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والتنمية والأوقاف، وأغلب الوزارات السيادية تحت سيطرة قياديين من هيئة تحرير الشام، وتتفرد الحكومة لتمكين نفوذ الهيئة وإقصاء باقي الأطراف في شمال غرب سورية.