رئيس حكومة إيطاليا: منطقة المتوسط جسر للحضارة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن عمل قوات الشرطة المالية يهدف إلى “استعادة وظيفة منطقة المتوسط الألفية، المتمثلة بكونها جسر للحضارة والتفاعل بين الشعوب والتبادل المثمر للسلع والثقافات”.

واضاف رئيس مجلس الوزراء متحدثًا في حفل افتتاح السنة الدراسية لأكاديمية قوات الشرطة المالية، في روما الثلاثاء، أن “الفضل في ما سلف ذكره، يعود إلى العمليات التي يقوم بها كل يوم رجال ونساء الشرطة المالية، جنبا إلى جنب مع قوات الشرطة الأخرى”.

وخلص كونتي مشيرا الى أنه، في مجال الهجرة، “تمكنت الدوريات التي يقوم عناصر الشرطة المالية في عرض البحر، من إنقاذ حياة أولئك الذين يبحثون في بلادنا وفي أوروبا، عن مستقبل أفضل”.