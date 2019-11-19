رسام كاريكاتير ايطالي: سالفيني أسد من قماش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصف رسام كاريكاتير ايطالي، زعيم حزب الرابطة ماتيو “سالفيني بأنه أسد من القماش (پيلوش)”، وأن “النهج السالفيني الأخير هو (الپيلوشية)، التي يتخذ من عقلية الضحية راية له”.

وتعليقاً على التحقيق الذي أجراه المدعي العام في أغريجينتو مع وزير الداخلية السابق بتهمة احتجاز مهاجرين وإغفال واجباته الرسمية في قضية سفينة (أوپن آرمز)، أضاف رسام الكاريكاتير ڤاورو سينيزي في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الثلاثاء، ساخراً من سالفيني بالقول: “إنه ماهر جدًا في إطلاق تصريحات شجاعة وصاخبة ومن ثم الفرار بعيداً”.

وخلص الفنان الإيطالي متسائلا: “هل يدعي سالفيني أن التحقيق الذي أجرته نيابة أغريجينتو بمثابة ميدالية أخرى بالنسبة له؟ لقد فقد الميدالية السابقة عندما هرب من المحكمة لينجو بجلدته من حركة خمس نجوم”.