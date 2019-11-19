برلماني إيطالي: سالفيني يدافع عن إيطاليا؟ انها كوميديا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي “أن يكون (زعيم حزب الرابطة ماتيو) سالفيني، كما يزعم، هو الضامن لشرف بلادنا وأمنها، فهو أمر يبدو كوميديًا للغاية.”

وأضاف عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتوياني، في تصريحات الثلاثاء، أنه “بين العلاقات الدولية الغامضة، مواقف الفتوة واحتساء الكوكتيل على الشاطئ، أظهر (القبطان) ما هي شيمته”.

وخلص فراتوياني مخاطبا سالفيني، بالقول “عليك بالأحرى اليوم، أن تفكر بالدفاع عن نفسك من الاتهامات الخطيرة التي تعود لتواجهك بدلاً من الاستمرار بالفرار من المحاكمات من خلال حماية نفسك بالحصانة”.

من جانبه، قال ماتيو سالفيني على هامش مؤتمر سياسي في ريميني (وسط)، متحدثًا عن قضية سفينة (أوپن آرمز)، “لقد اكتشفت هذا الصباح أنه التحقيق يتم معي مرة أخرى لأنني دافعت عن حدود بلادنا”. واختتم “أقول لقضاة أغريجينتو أنني مستعد لفعل ذلك مرة أخرى حتى إن كان صباح الغد”.