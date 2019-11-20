إسرائيل تغير على عشرات الأهداف في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أغارت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي على عشرات الأهداف التي قالت إسرائيل إنها عسكرية تابعة لفيلق القدس الايراني والجيش السوري في منطقة دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن “الأهداف شملت صواريخ أرض-جو، ومقرات قيادة، ومستودعات أسلحة، وقواعد عسكرية.

وأضاف أن “الغارات جاءت ردًّا على إطلاق القذائف الصاروخية من قِبل قوة إيرانية من الأراضي السورية تّجاه إسرائيل، والّتي تم توجيهها للمساس بالأراضي الإسرائيلية”.

وتابع الجيش الإسرائيلي “خلال الغارات، تم إطلاق صواريخ أرض جو سورية، على الرغم من التحذير الواضح للجانب السوري للتجنب ذلك. في أعقاب ذلك، تم تدمير عدة بطاريات دفاع جوي سورية”.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، “أوضحت بأننا سنضرب كل من يعتدي علينا. هذا ما قمنا به هذه الليلة ضد أهداف عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري في سورية وذلك بعد أن تم أمس إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل. سنواصل الحفاظ بكل حزم وإصرار على أمن إسرائيل”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “يعتبر النظام السوري مسؤولًا عمّا يحدث في أراضيه، ويحذره من العمل، أو السماح للعمل ضد إسرائيل. عمليات من هذا النوع قد تؤدي إلى ردود فعل كبيرة”، وأضاف “سيستمر الجيش الإسرائيلي بالعمل بعزم ضد التموضع الإيراني في سورية”، وأن “الجيش الإسرائيلي يبقى جاهزًا لمختلف السيناريوهات”.

من جهته قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي “لقد تحركنا ضد جهتيْن: أولا، للعنصر الذي يستضيف الإيرانيين، أي النظام السوري، حيث تم ضرب بطاريات صواريخ أرض-جو متقدمة دخلت الخدمة في العقد الأخير ومستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومواقع رصد”.

وأضاف “ثانيا، العنصر الذي يتموضع عسكريًّا في سورية، أي فيلق القدس وميليشياته حيث تم ضرب مقرات إيرانية ومعسكرات لوجيستية في منطقة دمشق”.

وتابع أدرعي “من بين المصالح الإيرانية التي تم استهدافها: مقر قيادة وسيطرة كبير في مطار دمشق الدولي بالاضافة الى معسكر كبير للميليشيات الشيعية وأهداف لوجيستية أخرى”.

وأشار أدرعي إلى أنه “لن نقبل التموضع الإيراني العسكري في سورية ونحن مصممون على التصدي له”.