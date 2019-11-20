سانت إيجيديو: خطوات للأمام لاتفاق السلام بجنوب السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إن خطوات قُطعت الى الأمام على طريق اتفاق السلام في جنوب السودان.

وأضافت الجماعة الإيطالية في بيان، أنه “في الأيام القليلة الماضية، استضفنا اجتماع ممثلي تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان، وهو التحالف الذي يجمع حركات المعارضة في جنوب السودان، التي لم تنضم إلى اتفاق أديس أبابا للسلام العام الماضي”.

وتابع البيان، “بعد تحليل دقيق للوضع الصعب الذي يواجهه البلد، كذلك على ضوء التمديد الأخير لفترة ما قبل الانتقال والتشجيع القوي من جانب البابا فرنسيس لكي يتوصل المندوبون قريبًا إلى حل سلمي وحكومة وحدة وطنية”، فقد “قرر الحاضرون في روما الالتزام بإعطاء زخم جديد لعملية السلام”.

وخلصت سانت إيجيديو الى القول إن “ممثلي تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان سيقومون بإصدار بيان للصحافة عند منتصف نهار اليوم الأربعاء”، في مقر الجماعة بمركز روما.