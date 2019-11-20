المفوضية الأوروبية: حذر تجاه المديونية الإيطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قدرت المفوضية الأوروبية بـ”غير الخطر” الوضع المالي الإيطالي، مشددة على وجوب توخي الحذر تجاه استمرار ارتفاع الدين العام الإيطالي الذي وصل إلى 136%.

وترى أوروبا بأن الدين العام المرتفع في إيطاليا أمر سيء للبلاد وكذلك لمنطقة اليورو برمتها.

وكان المفوض الأوروبي المكلف الشؤون النقدية بيير موسكوفيتشي، يعرض في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل بالاشتراك مع نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكي، تقييم الجهاز التنفيذي لموازنات الدول الأعضاء لعام 2020.

وتقدر المفوضية أن الموازنة الإيطالية المعروضة “تعاني من خطر مخالفة القواعد الأوروبية”.

وتأتي إيطاليا من بين 8 دول أوروبية في هذا الوضع منها فرنسا، سلوفينيا، سلوفاكيا، فنلندا، اسبانيا، البرتغال وبلجيكا.

ودعت المفوضية هذه الدول إلى مراجعة مشاريع موازناتها لتكون متسقة مع مواد وأهداف ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي.

ولم تلوح المفوضية بأي إجراءات عقابية، مشددة على أنها انتهجت دائماً سياسة المرونة، وحسب كلام بيير موسكوفيتشي، فقد “أتت سياسة المرونة ثمارها دائماً ويتعين أن تستمر في المستقبل”.

ويشير الأوروبيون الى أن سياسة المرونة التي انتهجوها قد ساهمت في ضبط الموازنات دون عرقلة النمو الاقتصادي، وساعدت بشكل أساسي على تنامي الشعور الموالي لأوروبا في الدول الأعضاء.

وحول إيطاليا، أكد موسكوفيتشي أن روما قد بذلت جهوداً حثيثة من أجل تحسين وضع الموازنة، مستدركاً، “لكن بوسعهم فعل المزيد دائماً للتوافق مع القواعد الأوروبية”، على حد قوله.

وشدد المسؤول الأوروبي على ضرورة أن تمضي إيطاليا قدماً في مجال تعزيز التنافسية.

وأختتم موسكوفيتشي معلناً أنه سيزور روما غداً للقاء كبار المسؤولين وابلاغهم الرسالة الأوروبية.