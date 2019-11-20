حماس: القرار الامريكي بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – غزة – اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية القرار الامريكي بشرعنة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية بأنه مجزرة سياسية خطيرة.

وقال في بيان “إن القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات مجزرة سياسية خطيرة تمنح الغطاء للمجازر الدموية التي يرتكبها العدو الصهيوني، وآخرها ما حدث في قطاع غزة”، كما “تمثل شراكة وتحالفًا شيطانيًا يستهدف حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته ومستقبل أجياله، ويأتي استكمالًا لمسلسل المواقف الأمريكية لضرب وإنهاء ثوابت القضية الفلسطينية؛ القدس واللاجئين والآن المستوطنات”.

واشار هنية الى أن “شعبنا الفلسطيني لن يتسسلم أمام هذه المجازر السياسية والدموية، وسيظل في موقع التمسك بحقوقه، والدفاع عنها، والصمود في وجه هذه الغزوات السياسية والعسكرية”.

وقال “إن الموقف الفلسطيني الرسمي يجب أن يغادر مربع الاستنكار والتشخيص والتحليل لهذه الخطوات إلى مربع المواجهةالفعلية عبر استراتيجية وطنية جامعة تغادر مربع “أوسلو”، وترتكز إلى الموروث النضالي للشعب الفلسطيني، وترتفع إلى مستوى عناصر القوة التي يمتلكها شعبنا، وعلى رأسها الإرادة والوحدة والمقاومة”.