انطلاق اجتماع وزراء خارجية ناتو على خلفية توترات شديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اجتماعاً لهم اليوم في بروكسل وسط توترات شديدة بين الأعضاء وتساؤلات عن مكانة الحلف وفعاليته.

وشدد الأمين العام لناتو يانس ستولتنبرغ على أهمية الحفاظ على وحدة الصف داخل الحلف لمواجهة التحديات والتهديدات العالمية الحالية.

وحذر ستولتنبرغ في تصريحات اليوم، من أي محاولات لشق صف الحلف وفرز دوله الأعضاء بين أعضاء الاتحاد الأوروبي والآخرين.

واعتبر ستولتنبرغ أن أي عمل لتقوية الدفاع الأوروبي أمر مرحب به، بما أنه لا يناقض ولا ينافس الحلف، قائلا إن “الدفاع الأوروبي ليس بديلاً عن ناتو”، وفق كلامه.

وأعرب المسؤول الأطلسي عن قناعته بأن الأحداث أثبتت أن العمل بين الأوروبيين وباقي الأطراف ضمن إطار الناتو ساهم بشكل كبير في الحفاظ على التوازن العالمي.

ومضى قائلاً، إن “الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك أوروبا، فقد عمدت خلال الفترة الأخيرة الى تقوية وجودها وبناها التحتية في القارة”.

وأقر بوجود وجهات نظر مختلفة ومتناقضة، مشيراً الى أن هذا الأمر يعزز الحاجة للعمل المشترك والحوار للتوضيح وإزالة نقاط الخلاف.

هذا ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الحلف الوضع في أفغانستان، وتقاسم العب المالي وكذلك الوضع في شمال شرق سورية، بالإضافة إلى التعامل مع استمرار التهديد الروسي والتوسع الصيني.