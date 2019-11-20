ليبرمان: إسرائيل في طريقها الى انتخابات ثالثة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل في طريقها الى انتخابات ثالثة بعد اخفاق حزبَي “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس في الاتفاق على حكومة وحدة وطنية.

وأشار ليبرمان الى انه لن ينضم الى حكومة يقودها “أزرق أبيض” إذا كانت مدعومة من العرب أو حكومة يقودها “الليكود” إن لم تكن حكومة وحدة وطنية.

وحمل ليبرمان كل من “الليكود” و”أزرق ابيض” المسؤولية عن الفشل في التوصل الى اتفاق، وقال في مؤتمر صحفي “بالنسبة لي فإن كلاهما مذنب”.

وأضاف أن “الشيء الوحيد الذي وقف بيننا وبين حكومة وحدة هو أجندات شخصية”.

وتنتهي الليلة المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي لزعيم حزب “أزرق أبيض” غانتس لتشكيل الحكومة بعد أن اخفق نتنياهو الشهر الماضي في هذه المهمة.

وبموجب القانون الإسرائيلي فإنه يمكن للكنيست الإسرائيلي أن يتفق في غضون 21 يوما على شخصية لتشكيل الحكومة والا فان إسرائيل ستتجه الى انتخابات ثالثة.

وكانت الانتخابات قد جرت في نيسان/أبريل الماضي، ثم تلتها انتخابات في أيلول/سبتمبر الماضي.