دي مايو: برنامج الحكومة لن يشمل المواطنة بالولادة أبداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن برنامج الحكومة لن يشمل منح المواطنة بالولادة للمهاجرين أبداً.

وأضاف دي مايو في تصريحات لصيحفة (كورييري ديلا سيرا) الأربعاء، أن “الناس لا توقفني في الشارع لتسألني عن منح حق المواطنة بالولادة (المسمى إيوس سولي باللاتينية)”، بل “يسألونني عن العمل، خفض الضرائب وتسريع قوائم الانتظار في المستشفيات”، مبينا أن “إيطاليا ليست نتاج حملة انتخابية، بل أن ملايين الأسر تنتظر إجابات”.

وأردف “لذلك، فإن موضوع الـ(إيوس سولي) لم يدخل برنامج الحكومة قط، ولن يدخله الآن”.

وفي معرض تعليقه على كلمات سكرتير الحزب الديمقراطي، نيكولا تزينغاريتّي، لفت زعيم خمس نجوم الى أن “من بين الأولويات التي يجب إدراجها على أجندة عام 2020، هي الحد الأدنى للأجور وقانون تضارب المصالح”.

وأشار دي مايو الى أنه “بالنسبة لحركتنا، فإن إعطاء روح لهذه الحكومة يعني إعطاء كل شيء للإيطاليين. إن كانت هناك صعوبات، فهذا أمر طبيعي لأننا ولدنا في غضون أسابيع قليلة، لكني أرى مناخًا إيجابيًا”.

ودعا وزير الخارجية الى “عدم تدمير الحكومة بشعارات انتخابية”، معربا عن “الأمل بأن نجلس على طاولة الحوار بعد المناورة ونعمل على وضع جدول زمني لعام 2020”. واختتم مكرراً “على أن يبدأ بالحد الأدنى للأجور، قانون تضارب المصالح والإصلاح الصحي”.