تأسيس مصرف سوري إيراني مشترك يُسهّل الالتفاف على العقوبات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤولون سوريون وإيرانيون إنه تم توقيع اتفاقية لإنشاء مصرف مشترك بين سرية وإيران، وذلك في إطار الاتفاقيات التي أبرمت مؤخراً بين دمشق وطهران لتطوير العلاقات الاقتصادية.

وقال رضوان كنعان، رئيس وفد شركات إيرانية يزور دمشق، ممثلة لغرف تجارة (تبريز) و(أذربيجان الشرقية)، إن المصرف الجديد يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وأوضح أن المصرف “سيكون بين الحكومتين السورية والإيرانية، ويحتاج فقط لإجراءات بسيطة ومفاوضات نهائية ليعلن عن انطلاقه فعلياً”.

وأوضح أنه “سيفتتح بنكا سورية وإيران المركزيان حسابات في الكيان المشترك (المصرف المشترك السوري الإيراني) لبدء عمليات التبادل التجاري على أساس العملات الوطنية للبلدين”.

وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، غسان القلاع “إنشاء مصرف مشترك يتعامل بعملات البلدين لتسهيل التعاملات التجارية”.

ووقعت الحكومة السورية خلال السنوات الأخيرة اتفاقيات عدة في مجالات اقتصادية مختلفة مع إيران، منها في مجال الطاقة والنظام المصرفي والنقل والاتصالات وغيرها.

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري ورئيس الوزراء السوري عماد خميس قد وقعا نحو 11 اتفاقية في مختلف المجالات تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وكان محافظ المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، وحاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول قد اجتمعا في طهران في 2 أيلول/سبتمبر الماضي واتفقا على تطوير العلاقات المصرفية بين البلدين.

وأعلن همتي حينها، أن البنوك المركزية في البلدين “ستبدأ عبر افتتاح الحساب، بالتبادل المصرفي على أساس العملة الوطنية للبلدين، وتوفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية بين طهران ودمشق”.

لكن يُحذّر محللون من أن التعاون المتنامي بين المصارف السورية والإيرانية هو خطة للتحايل على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية على البلدين، وحذّروا من أن مثل هذا التعاون قد يؤدي إلى معاملات مصرفية مشبوهة تسمح بتحويل الأموال الناتجة عن أنشطة تجارية غير شرعية للحرس الثوري الإيراني.

وتسعى إيران لتوسيع نفوذها في سورية على الصعيد الاقتصادي، وزيادة تموضعها في قطاعات سيادية كالبنوك.

وفكرة إنشاء مصرف مشترك إيراني سوري ليست جديدة، وإنما تعود إلى عام 2009، عندما وافق مجلس الوزراء السوري على ترخيص مصرف مشترك سوري إيراني على شكل شركة مساهمة باسم “مصرف الأمان” برأسمال قدره مليار و500 مليون ليرة سورية، يُشارك فيه “بنك صادرات إيران” بنسبة 25% من رأس المال، ونسبة 51% لرجال أعمال سوريين مقربين من طهران.