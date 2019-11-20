سانت ايجيديو: حوار السلام بجنوب السودان يشمل جميع القوى المعنية بالنزاع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إنه “في ختام ثلاثة أيام من المحادثات في مقرنا، وقّع ممثلو تحالف حركات المعارضة في جنوب السودان، التي لم تنضم إلى اتفاق أديس أبابا للسلام في سبتمبر 2018، إعلانًا تم تقديمه هذا الصباح في مؤتمر صحفي”.

وأضافت الجماعة في بيان الأربعاء، أنه “بعد تحليل دقيق للوضع الصعب الذي تواجهه البلاد، على ضوء التمديد الأخير لفترة ما قبل الانتقال والتشجيع القوي من جانب البابا فرنسيس لكي يتوصل المندوبون قريبًا إلى حل سلمي وحكومة وحدة وطنية”، فقد “قرر الحاضرون في روما الالتزام بإعطاء زخم جديد لعملية السلام”.

وبهذا الصدد، قال الجنرال توماس سيريلو سواكا، أنه “من خلال الحوار السياسي والتفاوض فقط، يمكن لعملية السلام أن تمضي قدماً وتعالج الأسباب الجذرية للصراع”.

من جانبه، قال رئيس العلاقات الدولية في سانت ايجيديو، ماورو غاروفالو، إن “من الضروري إشراك جميع القوى المتورطة في الأزمة، ومنح الثقة للعديد من اللاجئين الداخليين والذين لجأوا إلى البلدان المجاورة”.

هذا وقد طلبت الحركات أيضًا من سانت إجيديو مرافقتها في هذه المسيرة نحو حكومة وحدة وطنية، ومواصلة إشراك الحكومة الحالية والموقعين على اتفاق أديس أبابا ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية.