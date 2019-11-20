الفاتيكان يدعو لحل وسط بين اسرائيل والفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب الكرسي الرسولي عن تأييده لحل الدولتين والشعبين، داعيا الى التوصل الى حلول وسط ملائمة.

وفي بيان صدر عن دار الصحافة الفاتيكانية، الأربعاء قال إن “الكرسي الرسولي، أمام القرارات الأخيرة التي يمكنها إلحاق مزيد من الضرر بعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والاستقرار الإقليمي الهش، يؤكد موقفه من حل الدولتين لشعبين، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل الى حل نهائي للنزاع الطويل”.

وذكر البيان أن “الكرسي الرسولي يدعم حق دولة إسرائيل بالعيش في سلام وأمان داخل حدود معترف بها من قِبل الجماعة الدولية”، إلا أن “هذا من حق الشعب الفلسطيني أيضا، والذي يجب الاعتراف به واحترامه والعمل به”.

وأعرب الكرسي الرسولي في البيان عن “الأمل بأن يتمكن الطرفان، من خلال المباحثات المباشرة وبدعم الجماعة الدولية، وفي ظل احترام قرارات الأمم المتحدة، من التوصل إلى تسوية عادلة، تأخذ التطلعات المشروعة للشعبين بعين الاعتبار”.