كونتي: لن نواجه أي مشكلة مع الاتحاد الأوروبي بشأن المناورة الإقتصادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

أريتسو – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي “نحن واثقون تماما”، من أننا لن نواجه أي مشكلة مع الاتحاد الأوروبي بشأن المناورة الإقتصادية.

وفي تصريحات صحافية حول موقف الاتحاد الأوروبي من المناورة الإقتصادية، على هامش مداخلته في الإجتماع العام للجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية، الملتئم بمقر أسواق أريتسو، في مقاطعة توسكانا (وسط) الأربعاء، أضاف رئيس الحكومة “لقد أعددنا واقترحنا مناورة، وهي قيد الموافقة الآن من قبل البرلمان”.

وأردف “إنها مناورة على الرغم من كونها تأتي في إطار صورة شديدة التعقيد وفي وضع اقتصادي صعب للغاية، تمكنت من إعطاء مزيد من المال للمواطنين، للعائلات، الشركات، للعمال، مع إبقاء الحسابات منتظمة”.

وبالنسبة لـ كونتي، فإن هذه “مناورة قوية وشاملة إلى حد معقول”، واختتم بالقول إنها “لن تواجه أي مشاكل مع بروكسل”.