دي مايو: إعادة انتخابنا لعضوية تنفيذي اليونسكو إقرار بالتزامنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – علّق وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على إعادة انتخاب بلاده لعضوية تنفيذي اليونسكو، بأن “هذه النتيجة الممتازة تؤكد الاعتراف لإيطاليا بالتزامها بحماية وتعزيز التراث الثقافي والتعليم الشامل والتعاون العلمي الدولي”.

وقد تم إعادة انتخاب إيطاليا من قبل المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) من بين أعضاء مجلسها التنفيذي الـ58، لفترة سادسة مدتها أربع سنوات (2019-2023)، وبأغلبية 162 صوتًا، حيث كانت إيطاليا ثاني أفضل عضو منتخب، بعد سويسرا، بالنسبة للمؤتمر العام برمته.

وبهذا الصدد، أضاف دي مايو في بيان، الخميس، أن “إيطاليا التي تصون أكبر عدد من المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي، ممثل مرجعي للمجتمع الدولي برمته لتعزيز قيم الحوار بين الثقافات والتسامح المتبادل”. وأردف “إن العدد الكبير جداً من الأصوات التي حظينا بها، يكافئ فعالية عمل شبكتنا الدبلوماسية بأكملها ووزارتنا، ويشكل حافزًا للعمل في اليونسكو بثبات وعزم، مع إدراك المسؤولية تجاه كل من وثق بنا”.

وذكّر بيان الخارجية بأن “إيطاليا تلتزم خلال ولايتها بتعزيز قدرة اليونسكو على مواجهة تحديات التنمية المستدامة، بدءاً بتأثيرات التغيّر المناخي على مواقع التراث والمجتمعات”، كما “ستشمل مجالات العمل الأخرى، الدبلوماسية العلمية، لا سيما من خلال عمل مراكز البحوث التي تتخذ من اليونسكو مقرًا لها في تريستي”، في مقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا، شمال البلاد.

وخلص بيان الدبلوماسية الإيطالية الى أن العمل، سيشمل أيضا “إدارة الموارد المائية، تعزيز المساواة في مجال الوصول إلى الموارد التعليمية، دعم حرية التعبير وأمن الصحفيين”.