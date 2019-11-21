رئيس البرلمان الأوروبي: نأخذ رسائل المواطنين على محمل الجد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، أن الجهاز التشريعي الأوروبي يأخذ رسائل المواطنين على محمل الجد، ويسعى من أجل تجديد الديمقراطية في أوروبا.

وكان ساسولي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل عقب انتهاء اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية الأوروبية,

ويحرص البرلمان الأوروبي، كما قال ساسولي، على العمل من أجل تغيير أوروبا، بشكل يقنع المواطنين بأن الديمقراطية ليست قضية نظرية، بل أمر مفيد في حياتهم اليومية

وكان البرلمان قد شكل مجموعة عمل برئاسة ساسولي لدراسة الطرق والوسائل الكفيلة بتعديل التشريعات الأوروبية، ستبدأ عملها بالتشاور مع كافة الأطراف السياسية والأهلية بداية العام القادم.

ويهدف هذا العمل، حسب رئيس البرلمان، التعامل مع مخاطر تمدد الشعوبية واليمين المتطرف في أوروبا.

أما الموضوع الرئيسي على جدول أعمال رؤساء المجموعات، فكان قرار البرلمان اجراء تصويت الأسبوع القادم على طاقم المفوضية الجديدة برئاسة أورسولا فون دير لاين,

وقال ساسولي: “نريد أن نضمن أن تبدأ المفوضية الجديدة عملها اعتباراً من بداية كانون الأول/ديسمبر القادم في أفضل شروط ممكنة رغم شهر من التأخير”.

ورداً على سؤال حول إمكانية عدم قيام بريطانيا بتسمية مرشح لها قبل انتهاء المهلة المحددة، أي يوم غد 22 الجاري عند منتصف الليل، ألمح ساسولي بأن اللجان القانونية في المؤسسات الأوروبية قد تجيز الانطلاق بـ27 مرشحاً.

ويتعين على كل دولة في الاتحاد، بموجب المعاهدات، أن تسمي مرشحاً لها لعضوية المفوضية.

وفي حال لم تسم بريطانيا مرشحاً لها، ستكون المرة الأولى التي تنطلق فيها مفوضية أوروبية بعدد لا يتناسب مع عدد الدول الأعضاء.

وكانت المفوضية وجهت تحذيراً لبريطانيا واعطتها مهلة لغاية يوم غد لتسمية مرشح لها باعتبارها لا زالت عضواً في التكتل الموحد، وذلك تحت طائلة إجراءات عقابية.