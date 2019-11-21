مساعدات أوروبية للأفغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية اليوم تخصيص مبلغ 40 يورو إضافي لتوفير مساعدات إنسانية لأفغانستان واللاجئين الأفغان في ايران وباكستان.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات الإنسانية التي قدمها الاتحاد الأوروبي للأزمة الأفغانية إلى 77 مليون يورو في عام 2019: 61 مليون يورو في أفغانستان، و 9 ملايين يورو في باكستان و 7 ملايين يورو في إيران، وذلك لمساعدة هذين البلدين على النهوض بعبء اللاجئين الأفغان

وحول هذا الموضوع، أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المساعدات الإنسانية كريستوس ستايليانيدس، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة المجموعات المهمشة من الأفغان.

ويقول ستايليانيدس: ” بالإضافة إلى الصراعات المسلحة يعاني المواطنون الأفغان من آثار الفيضانات المدمرة، ما يجعل حياة المواطنين أكثر تعقيداً”.