رينزي: كفانا ما علينا من ضرائب ولسنا بحاجة للمزيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، “لسنا بحاجة إلى ضرائب إضافية”، بل “تكفي تلك الموجودة أصلا”.

وأضاف رينزي في تصريحات متلفزة الخميس، “أعتقد أن رئيس مجلس الوزراء (جوزيبي كونتي) سيبذل قصارى جهده لإلغاء الضريبة على البلاستيك وعلى سيارات الشركات”. واختتم بالقول “لقد قدمنا مقترحات معاكسة”.

وكان رئيس الوزراء جوزيبّي كونتي قد قال مطلع الأسبوع الجاري، “أنا أعمل مع وزير الاقتصاد غوالتيري لأنني أريد خفض الضرائب بشكل أكبر”، مناشداً “كتل الأغلبية البرلمانية أن تتعاون مع الحكومة، لكي يلتزم الجميع بتحقيق هذه النتيجة”.